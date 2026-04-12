Haberler

Diyarbakır'da Devegeçidi Baraj Gölü'nden başlatılacak su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların, tahliye sürecinde nehir yatakları ve dere kenarlarına yaklaşmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara gelen yüksek akım durumlarında zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemleri yapılabildiği kaydedildi.

İlde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda, su seviyesinin yükseldiği ve dolusavak kapaklarının açılarak kontrollü su tahliyesine başlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında da serbest akışlı tahliye işlemleri devam etmektedir. Tahliye sürecinde can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, bağ, bahçeler ve geçici barınaklar için gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi ve su seviyesinde meydana gelebilecek ani yükselmelere karşı azami dikkat ve tedbir gösterilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

