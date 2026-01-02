Diyarbakır'da balkondan düşen çocuk öldü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, tek katlı evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki Muhammed Ali Şen, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde, dün gece tek katlı evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki Muhammed Ali Şen ağır yaralandı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel