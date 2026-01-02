Haberler

Diyarbakır'da balkondan düşen çocuk öldü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, tek katlı evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki Muhammed Ali Şen, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde, dün gece tek katlı evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki Muhammed Ali Şen ağır yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
