Haberler

Diyarbakır'da Bakkal Önünde Silahlı Saldırı: Birdal Kaymaz Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Bakkal Önünde Silahlı Saldırı: Birdal Kaymaz Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bakkal önünde ailesiyle oturan Birdal Kaymaz, maskeli şüpheliler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası Baba Cemal Kaymaz, katillerin bir an önce bulunmasını talep etti.

DİYARBAKIR'da Birdal Kaymaz (26), evlerinin alt katında işlettikleri bakkalın önünde ailesiyle otururken yüzü maskeli şüpheliler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Baba Cemal Kaymaz (65), "Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti" dedi.

Olay, 4 Kasım akşamı, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 140'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Araba alım satımıyla uğraşan Birdal Kaymaz'a, annesi, babası ve kardeşiyle evlerinin alt katında işlettikleri bakkalın önünde otururken, yan sokaktan çıkan maskeli 4 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunlar çevredeki bir kadın kuaförüne de isabet etti. Birdal Kaymaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Çınar ilçesi kırsal Toraman Mahallesi'nde toprağa verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürerken, Kaymaz'dan geriye, akrabasının düğününde çektiği halay görüntüleri kaldı.

'22 GÜNDÜR KATİL BULUNAMADI'

Birdal Kaymaz'ın babası Cemal Kaymaz, 22 gündür şüphelilerin yakalanmadığını belirterek, "Oğlum 4 Kasım'da akşam saatlerinde evin önünde kardeşi, annesi ve benim yanımda katledildi. Bir an önce bu katillerin bulunmasını istiyoruz. Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Faili meçhul bir cinayete kurban gitmesini istemiyoruz. Başka canlar yanmasın. Katillerin bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. 22 gündür herhangi bir katil bulunamadı. Çocuğumun herhangi bir husumeti yoktu. Ben o sırada bakkal dükkanımdaydım ve korkudan dışarı çıkamadım. Onlar kaçtıktan sonra oğlumu yan çevirdim ve oğlumun öldüğünü gördüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.