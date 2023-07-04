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Diyarbakır'da Baharat Poşeti İçerisinde Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'da Baharat Poşeti İçerisinde Uyuşturucu Operasyonu

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yapılan operasyonda baharat poşeti içerisinde ele geçirilen esrar ve metamfetamine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde baharat poşeti içerisinde ele geçirilen esrar ve metamfetamine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ergani Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, A.D, D.A. ve Ö.G. yakalandı.

Yapılan aramalarda baharat poşetine zulalanmış 500 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 3 kök kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Savcılıkça sorgulanan bu kişilerden A.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol olmak üzere diğer 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Senvar - Güncel

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