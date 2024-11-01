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Diyarbakır'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Eylem Planı Hazırlanacak

Diyarbakır'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Eylem Planı Hazırlanacak
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Diyarbakır Valiliği, bağımlılıkla mücadele kapsamında bir eylem planı hazırlıyor. Vali Murat Zorluoğlu, toplantıda koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemine vurgu yaparak, eylem planının ayrıntılarını paylaştı ve bağımlılıkla mücadelede daha etkili bir yaklaşım benimseneceğini belirtti.

Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele için kapsamlı eylem planı hazırlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonunda, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda 2024 yılının ilk 9 ayında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Zorluoğlu, tütün, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık ve diğer tüm zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında nesillerin önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenmesinin önemine değindi.

Bağımlılıkla mücadelede stratejik bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Koruyucu ve önleyici yaklaşımı çok değerli görüyor ve bağımlılığı başlamadan engellemek istiyoruz. Daha güçlü mücadele için eylem planı hayata geçirilecek. Eylem planıyla, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasını, madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasını, tedavilerinin sağlanmasını ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda bağımlılıkla mücadele çalışmalarının izlenerek raporlanması sürecinin düzenli ve güçlü olarak yürütülmesi, yapılan çalışmaların etkinliğinin ölçülmesi için de bu eylem planının kısa bir süre içerisinde hayata geçirilmesini hedefliyoruz."

Diyarbakır Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Can da bağımlılıkla mücadele konusunda sunum yaptı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, ilgili kamu kurumları ve kuruluşların müdürleri ile yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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