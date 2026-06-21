Diyarbakır'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı yakalandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren M.D., jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde babası N.D'yi (63) tabancayla vurarak öldüren M.D. (33) hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan M.D, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Aziz Aslan