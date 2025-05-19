Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Yanmış Cesetleri Bulundu

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, bir araç içinde, 49 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanmış cesedi bulundu.

Diyarbakır Merkez Sur ilçesi kırsalı, Yeşilli mahallesindeki Köprübaşı mevkiinde, yanmış halde bulunan bir kamyoneti fark eden çevredekiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, aracın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, iki kişinin yanmış cesedine rastladı. Yapılan incelemede, araçtakilerin 49 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati olduğu belirlendi.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, jandarma ekiplerinin olayın aydınlatılmasına yönelik çalışması sürüyor.