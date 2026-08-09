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Diyarbakır'da aynı dairede 9 saat arayla iki yangın

Diyarbakır'da aynı dairede 9 saat arayla iki yangın
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairede, 9 saat arayla iki yangın çıktı. İlk yangın dün saat 16.30'da, ikincisi ise bugün saat 01.30'da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle her iki yangın da söndürüldü. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairede gündüz ve gece saatlerinde 9 saat arayla çıkan 2 yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınların nedenleri araştırılıyor.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairedeki ilk yangın, dün saat 16.30 sıralarında çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Aynı dairede saat 01.30 sıralarında yeniden yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyecilerin müdahalesiyle ikinci yangın da söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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