Diyarbakır'da Avukata Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan avukatlık bürosunda avukat Y.İ, davasını yürüttüğü bir dosya kapsamında M.K. ile görüştü.

Görüşme sırasında M.K, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla avukat Y.İ'ye ateş etti.

Saldırıda avukat ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Avukat Y.İ, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.