Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde iddiaya göre; iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ

Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Şeker, S.Ş., H.Ş. ve M.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Şeker, burada hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürerken; jandarma, silah ve benzeri suç aletlerinin olay yerine yakın sulama kanalına atılmış olma ihtimaline karşı suda dalgıçlar ve kokuya duyarlı köpek 'Yumru' ile arama yaptı.