Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 5 Yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş, H.Ş, S.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölge 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan M.A.Ş'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı???????.

Bu arada Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında, bomba arama köpeği "Yumru" da köy çevresinde arama yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Aydın - Güncel
