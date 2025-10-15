Diyarbakır'da Aranan 69 Kişi Yakalandı
Diyarbakır'da Jandarma'nın düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı. Yakalananlar adli mercilere sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı.
Yakalananlar işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel