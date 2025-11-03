Diyarbakır'da Aranan 51 Kişi Yakalandı
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Yakalananlar işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel