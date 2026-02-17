Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "gece vakti silah ile yağma", "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 113 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi."