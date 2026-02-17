Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "gece vakti silah ile yağma", "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 113 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
500

