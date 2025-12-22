Haberler

Diyarbakır'da aranan 110 kişi yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da JASAT ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan arananlar da bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da olduğu 110 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
