Diyarbakır'da Apartmanda Yangın: 38 Kişi Tahliye Edildi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 13 katlı apartmanda çıkan yangın nedeniyle dumanla dolan merdivenlerden 1'i bebek 38 kişi sepetli vinçle tahliye edildi. Yangında 23 kişi hastaneye kaldırıldı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binadaki 1'i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Bebek dahil 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Tahliye işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel