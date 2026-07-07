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Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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Diyarbakır Yenişehir'de 13 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, daire kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Fabrika Mahallesi'nde bir sitedeki 13 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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