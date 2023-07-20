Diyarbakır'da Anız Yangınları Arttı

Diyarbakır'da anız yangınları bir önceki yıla göre korkuttu. 2023 yılında anız yangını vakaları iki katına çıkarak 2 bin 260'a ulaştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı uyarılarda bulundu.

Diyarbakır'da anız yangınları bir önceki yıla göre korkuttu: Rakamlar iki katına yaklaştı

Diyarbakır, tarım arazilerinde hububat ekimi olarak Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer almakta. Çiftçiler, arazilerini daha rahat sürmeleri için anız yakmaya başvuruyor. 2022 yılının ilk 6 ayında anız yangınları bin 477, 2023 yılında 2 katına çıkarak 2 bin 260 ulaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, anız yangını vakalarında geçen yıl 636 ihbar alırken, 2023 yılında bin 253 anız yangınına müdahale ettiklerini söyledi. Yiğit, vatandaşları kurak alanlardan geçerken dikkat etmeleri hususunda uyardı.

Çiftçilerin hasat sonrası arazilerini yakmalarının hem hayvan, hem de atmosferi kirlettiklerine dikkat çeken Yiğit, "İlimiz yaklaşık 7 milyon dekarlık tarım alanı varlığı ile ülkemizin en önemli illeri arasındadır. Bu alanın yaklaşık 5 milyon dekarlık kısmında hububat tarımı buğday, arpa, mısır, çeltik ekilmektedir. Hasattan sonra tarlada kalan bitki artıkları organik yapıya sahip olup mutlak suretle toprakla karıştırılması gerekirken, maalesef bölgemizde çiftçilerimiz yakarak insanların ve hayvanların yaşam kalitesini düşürerek atmosferi kirletmektedir" dedi.

Anız yakmanın arazide büyük zararlar meydana getirdiğini aktaran Yiğit, "Toprakta bulunan organik maddenin yok olması, erozyon etkisi oluşturma, anız yakılan toprağın su tutma gücü azalmaktadır. Daha fazla kimyasal gübre kullanımı ve kötü bir toprak yapısına sebebiyet vermektedirler. Vatandaşlarımız arazilerindeki anızı da çeşitli nedenlerle yakıyorlar. Hasatta tutulan biçim boyları işlemesi zor olduğu için yakıyorlar. Toprak işleme kolaylığı sağlamak için ve saman ihtiyacını azlığı fiyatların düşük olması nedeni ile anızları yakıyorlar. Tabi bu çeşitli cezalarla cezalandırılıyor. Mahalli Çevre Kurulu her sene gündemine alır. Kurul üyeleri bildirilir, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri aracılığıyla muhtarlıklara gerekli izahat yapılır" diye konuştu.

Anız yangınlarının geçen seneye oranla 2 katına çıktığının altını çizen Yiğit, "Çıkan yangınlar insan kaynaklı. 2022 yılının ilk 6 ayında, ekin, ot, saman, anız gibi yangınların sayısı bin 477 iken 2023 yılında baktığımızda bu sayı 2 katına çıkmış, 2 bin 260'a dayanmış. Yine Haziran 2022 yılına baktığımızda 636 vakamız varken, 2023 yılında bu vakalar 1 bin 253'e yükselmiş. Bu da artık insanların anız yakmada daha duyarsız olduğunu gösteren rakamlar. Çıkan yangınların çoğu insan kaynaklı olarak kasıtlı, ihmal, tedbirsizlik, dikkatsiz davranma gibi nedenlerden meydana geliyor. Vatandaşların anız, bahçe atıklarını tedbir almadan yakması, söndürülmemiş sigara izmaritlerinin dikkatsiz bir şekilde yol kenarına atılması gibi nedenlerden bu yangınlar meydana geliyor" şeklinde konuştu.