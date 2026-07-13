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Diyarbakır'da anız yangını

Diyarbakır'da anız yangını
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle petrol sahasına doğru ilerledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler sahaya ulaşmadan söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle petrol sahasına doğru ilerledi. Yangın, alevler sahaya ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güzelköy Mahallesi'nde, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakınlardaki petrol sahasına ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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