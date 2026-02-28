Haberler

Çocuğun, motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

Diyarbakır'da yola aniden fırlayan bir çocuk, motosiklet sürücüsünün dikkati sayesinde olası bir kazadan kurtuldu. Olay anı, sürücünün kask kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da aniden yola fırlayan çocuk, sürücüsünün dikkati sayesinde motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Küçük yaştaki kız çocuğu koşarak aniden yola çıktı. Bu sırada caddede motosikletiyle ilerleyen motokurye Danyal Eryılmaz, çocuğu fark ederek aniden durdu. Eryılmaz'ın refleksi sayesinde çocuk, motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bu arada olay, sürücünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir anda yola fırladığı ve sürücünün aniden durduğu görüldü. Sürücü Eryılmaz'ın çocuğa dikkatli olması konusunda saçını okşayarak uyarılarda da bulunduğu görüntülerde yer aldı.

