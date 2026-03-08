Haberler

Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili beş şüpheli gözaltına alındı.

1) DİYARBAKIR'DA AKRABA AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

DİYARBAKIR'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Sakine Adıgüzel (60) öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Sakine Adıgüzel hayatını kaybetti, M.T.A. (25), İ.A. (48) ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Adıgüzel'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık

Ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

İran'dan sadece ABD ve İsrail'i değil tüm dünyayı ilgilendiren tehdit