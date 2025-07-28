Diyarbakır'da Akaryakıt Yüklü Tankere Çarpan Otomobilde Yangın ve Patlama

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Diyarbakır-Silvan kara yolunda, akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpan otomobilde yangın çıktı ve ardından patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan yok, inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda, akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpan otomobilde yangın çıktı, ardından patlama oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Kazayla birlikte otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Bir süre sonra de otomobilde patlama oldu. Patlama anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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