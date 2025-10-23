Diyarbakır'da Ailelerle El Ele Şenliği Düzenlendi

Diyarbakır'da okul öncesi öğrencileri için "Nesilden Nesile Ailemle El Ele Şenliği" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde, "Aile yılı" kapsamında okul öncesi çocukların okul dışı öğrenme ortamlarında aileleri ile birlikte keyifli ve verimli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla 30 anaokulunun stant açtığı şenliğin açılışı için tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve öğrenciler kurdele keserek, şenliğin açılışını yaptı.

Taşgın ve Sadoğlu, okulların açtığı stantları gezdi.