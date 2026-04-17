Eşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Zübeyir Ateş, eşi Kerime Ateş'i öldürüp kızı H.A.'yı ağır yaraladı. Olay sonrası tutuklanan Zübeyir Ateş, cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tabancayla eşi Kerima Ateş'i (58) öldürüp, kızı H.A.'yı (37) ağır yaralayan Zübeyir Ateş (72), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Serhat Sitesi'nde meydana geldi. Zübeyir Ateş, site bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Kerime Ateş ve kızı H.A.'ya tabancayla ateş açtı. Anne ile kızı kanlar için yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Kerime Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. H.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kerime Ateş'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan Zübeyir Ateş ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
