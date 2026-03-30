Eşini öldürüp akrabasını yaralayan şüpheli, tutuklandı

Diyarbakır'da bir tartışma sırasında av tüfeğiyle eşini öldüren Muhsin Dülge tutuklandı. Olayda bir kişi de ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle eşini öldürüp, akrabasını ağır yaralayan Muhsin Dülge tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhsin Dülge ile eşi Özge Dülge ve kendi akrabası A.T. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dülge, av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özge Dülge'nin hayatını kaybettiği, akrabası A.T.'nin ise yaralandığı belirlendi. Durumu ağır olan A.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Özge Dülge'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan Muhsin Dülge, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin iÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
