Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı binanın bodrum katında yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasarlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Yangın, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi 80'inci sokaktaki Doğan Apartmanı'nda çıktı. Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında ağır hasarlı 7 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kısa sürede yangını söndürürken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.