Diyarbakır'da 7 bölgenin halk oyunlarını öğrenen öğretmenler, meslektaşları için "24 Kasım Öğretmenler Günü"nde sahneye çıkacak.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki Maarif Halk Dansları Topluluğu kapsamında bir araya gelen öğretmenler, derslerinin ardından halk oyunları eğitimlerine katılıyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardan yaklaşık 80 öğretmen, hafta içi bir araya gelerek eğitmenler eşliğinde Türkiye'nin 7 bölgesine ait halk oyunlarını öğreniyor.

Horon, halay, zeybek ve Kafkas oyunları gibi farklı yörelere ait oyunları öğrenmeye çalışan eğitimciler, hem kültürel birikimlerini artırıyor hem de farklı okullardaki meslektaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buluyor.

Öğrendikleri oyunları okullarında öğrencilerine de öğretmeyi hedefleyen öğretmenler, halk oyunlarının çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

"24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe yönelik de provalarını sürdüren öğretmenlerden bazıları, ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşıyor.

"Amacımız halk oyunlarını gelecek nesillere aktarmak"

Maarif Halk Dansları Topluluğu İl Koordinatörü ve müzik öğretmeni Rohat Ağaya, AA muhabirine, Maarif Halk Dansları Topluluğu'nun Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda Diyarbakır'da farklı branşlardan ve ilçelerden öğretmenlerin halk oyunları çalışmalarına katıldığını belirten Ağaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 80 öğretmenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrendikleri bu oyunları daha sonra okullarındaki öğrencilerine aktarıyorlar. Öğrenciler de bunları çeşitli etkinliklerde sergiliyor. Böylece halk oyunlarının nesilden nesile aktarılmasını sağlıyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürün yaşatılması için Bakanlığımız böyle bir proje yürütüyor."

Öğretmenlerin çalışmalara büyük bir istekle katıldığını dile getiren Ağaya, kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiklerini anlattı.

Ağaya, "Öğretmenlerimiz ailelerinden, çocuklarından ve kendilerine ayıracakları zamandan fedakarlık ederek halk oyunlarını öğreniyorlar. Bunun nedeni kültürümüzü yaşatmak ve kendi öğrencilerine aktarmaktır." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinlik için de hazırlıkların sürdüğünü belirten Ağaya, öğretmenlerin sahneye çıkacak olmalarının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Ağaya, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımız çok heyecanlı. Çünkü kendi günlerinde sahneye çıkacaklar ve emekleriyle hazırladıkları oyunları sergileyecekler. Bazı arkadaşlarımız ilk defa sahneye çıkacak. Bu nedenle çalışmalarımız daha da güzelleşiyor. Bu yıl Diyarbakır yöresine ait oyunları oynayacağız. Aramızda farklı illerden gelen öğretmenler de var. Başka bir şehre tayin olduklarında buradan güzel bir hatıra götürecekler."

Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Şükran Kurtar Keskin de halk oyunları eğitimine farklı yörelerin oyunlarını ve kültürünü tanımak için katıldığını söyledi.

Keskin, "Yöremizin oyunlarını biliyoruz ama Türkiye'nin 7 bölgesinin farklı oyunları var ve bunları öğrenme arzusundayım. Buraya geldikten sonra Ege ve Karadeniz yörelerine ait oyunları büyük bir keyifle öğrendik. Öğrencilerimizi 19 Mayıs ve 23 Nisan gibi etkinliklere hazırlarken farklı yörelerin oyunlarını bilme konusunda eksiklik hissediyordum. Şimdi bu eksikliğimizi gidermeye başladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Hem yeni oyunlar öğreniyoruz hem de sosyalleşiyoruz"

Çınar ilçesindeki Kubacık İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Faruk Hanbal ise farklı branşlardan meslektaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hanbal, "Hem yeni oyunlar öğreniyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Öğrendiklerimizi öğrencilerimize de mutlaka aktaracağız. Türkiye'nin 7 bölgesine ait oyunları öğrenmeye çalışıyoruz. Ege, Diyarbakır ve daha birçok yörenin oyunları var. Bu açıdan çok güzel ve keyifli oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA