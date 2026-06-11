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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38,5 kg esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen 56 operasyonda, 38,5 kilogram esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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