DİYARBAKIR'da Narin Güran cinayetine ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun davasında 4'üncü duruşma görüldü. Duruşmada dinlenen 5 sanık, suçlamaları reddederek önceki savunmalarını tekrar etti. Mahkeme, duruşmayı 29 Ocak 2027'ye erteledi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapse çarptırıldı. İstinafa taşınan anne, ağabey ve amcanın hapis cezaları Yargıtay tarafından da onanırken, Nevzat Bahtiyar'ın cezası ise eyleminin 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Bahtiyar, 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım'dan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'SUÇLUYU KAYIRMA'DAN 15 SANIĞA DAVA

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, ayrıca 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs 2025'te görülen karar duruşmasında sanıklardan Birsen, Fuat, Maşallah ve Hediye Güran 3,5 yıl, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran 3 yıl, adli süreçteki R.A. 1 yıl 3 ay, M.G. ve İ.K. ise 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıdı. Ancak kararın istinafa taşınmasının ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Bunun üzerine sanıklar yeniden yargılanmaya başlandı.

DURUŞMADA 5 SANIK DİNLENDİ

Davanın Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kapalı olarak yapılan 4'üncü duruşmada 7 sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada daha önce dinlenen Şevket Kaya ve Şeyma Kaya ile dinlenmesi istenen Kurtuluş Güran, Maşallah Güran, Hediye Güran, Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya katıldı. Dinlenen 5 sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları reddetti. İfadeleri alınamayan Birsen Güran'ın Mersin'de öğrenci, yaşı küçük M.G.'nin ise Elazığ'da olması nedeniyle bulundukları yerlerde savunmaları alınması için 2 şehirdeki mahkemelere talimat yazısı yazıldı. Mahkeme heyeti, dinlenmeyen sanıkların dinlenmesi ve esasa ilişkin savunmaların yapılması için duruşmayı 29 Ocak 2027'ye erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı