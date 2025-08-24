Diyarbakır'da 4 Noktada Örtü Yangını

1) DİYARBAKIR'DA 4 NOKTADA ÖRTÜ YANGINI

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 4 noktada örtü yangını çıktı. Ekipler yangınlardan birini söndürürken, diğerlerine müdahale devam ediyor.

Kırsal Örtülü, Duru ve Çağdaş mahalleleri yakınlarında ve Tapantepe mevkinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangınları çıktı. İhbarlar üzerine yangın bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü'nden 3 araç ve 15 personel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 1 tanker ve 4 itfaiye aracı ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından, Tapantepe'deki yangın söndürüldü. 3 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.