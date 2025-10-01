Diyarbakır'da 4 Kuzen Jeneratör Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusunu temizlemek istedikleri sırada jeneratörden çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 4 kuzen yan yana toprağa verildi.

İlçeye bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında 15 metre derinliğinde ve uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek için aşağıya inen Kemal Karabağ'dan (18) haber alamayan Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35) ve Hanifi Yeşilyaprak da (38) kuyuya indi. Kuzen olan 4 kişiden bir süre sonra irtibat kesildi.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine, AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve merdivenle indikleri kuyuda 4 kişinin jeneratör kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Kuyudan çıkarılan 4 kuzenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kuyuda yapılan incelemede ise 200 ppm ve daha fazlası ölüme yol açan karbonmonoksit değerinin kuyuda 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından 4 kuzenin cenazeleri toprağa verilmek üzere Çermik ilçesindeki Hazreti Hüseyin Camisi'ne getirildi. Cenaze namazının ardından kuzenlerin cenazeleri, kırsal Kartaltaşı Mahallesi'ne bağlı Çivan mezrasına götürülerek aile kabristanında yan yana defnedildi.

Mehmet Karabağ'ın evli ve 4 çocuk babası, Mehmet Emin Karabağ'ın 5 çocuk babası, Hanifi Yeşilyaprak'ın ise 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Kemal Karabağ'ın ise bekar olduğu öğrenildi.