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Diyarbakır'da 3 yaşındaki çocukta kuduz virüsü tespit edildi

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşındaki bir çocukta kuduz virüsü tespit edildi. Çocuk, yaklaşık 4 ay önce bir kedi tarafından tırmalanmıştı. Bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatıldı; sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 yaşındaki çocukta kuduz virüsü tespit edildiği, söz konusu bölgede tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sur'da ikamet eden N.K'nin (3), yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı, 10 Ağustos'ta rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurulduğu ve yapılan tetkikler sonucunda kuduz şüphesiyle çocuktan gerekli numunelerin alındığı ifade edildi.

Hastadan alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda 13 Ağustos itibarıyla test sonucunun pozitif çıktığı ve bu bilginin ilgili kurumlara iletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakanın tespit edilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatılmış, temaslı olduğu belirlenen kişilere gerekli kuduz profilaksisi (ölümcül bir virüs olan kuduzun insana bulaşmasını önlemek için ısırık veya temas sonrasında uygulanan acil ve hayat kurtarıcı tıbbi tedavi) uygulanmaya başlanmıştır. Bölgede vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede önlemler alınmış, gerekli saha çalışmaları başlatılmıştır. İlgili belediyeler bilgilendirilerek sahipsiz hayvanlara yönelik gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi sağlanmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA
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