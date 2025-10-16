Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi öğrencilere ders ve etkinlik alanı oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yer alan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, ders işleyen ve etkinliklere katılan çocukların sesleri yankılanıyor.

Çınar'a 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, 124 metre yükseklikte kayalık tepede bulunan ve dünyadaki son Mithras tapınağının ortaya çıkarıldığı kale, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Çınar Kaymakamlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Safir Tuz'un katkılarıyla yılın 12 ayı devam eden bilimsel kazılarla tarihe ışık tutuyor.

2020 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, kentin önemli turizm değerlerinden olan kale, yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor.

Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan, arkeolojik kazılarla geçmişe ışık tutan tarihi kalenin gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan kapsamlı restorasyon sürüyor.

Tarihi kale, kültür sanat programlarının yanı sıra öğrencilere yönelik birbiri ardına düzenlenen ders ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Öğrenciler "açık hava sınıfı"nda tarih dersi işledi

Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ebrar Sude Çetin, öğrencilere tarih bilincini aşılamak için tarihi kalede oluşturulan "açık hava sınıfı"nda ders işledi.

Çetin, öğrencilerin tarihi konuları öğrenmesi için ilgi gören bu tarihi atmosferi tercih ederken, dersi dikkatle dinleyen öğrenciler de adeta tarihe yolculuk yaptı.

Öğretmen Çetin, AA muhabirine, öğrencileriyle tarihi alanda ders işlemenin heyecanını yaşadığını söyledi.

"Çocukların sadece ders kitaplarından değil, doğanın ve tarihin içinde de öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." diyen Çetin, öğrencilerin tarihi mekanda işledikleri bu derste dokunduklarını ve gördüklerini unutmayacağını, bu deneyimin zihinlerinde kalıcı yer edineceğini belirtti.

Çetin, bu tür alanlarda ders işlemenin öğrencilerde merak duygusunu da artırdığına işaret ederek, "Açık havada, tarihi mekanda yapılan etkinlikler çocukların hayal gücünü besliyor, akademik ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlıyor. Zerzevan Kalesi, tarihi ve kültürel anlamda çok kıymetli bir miras. Burada ders yapmak, çocuklara kendi şehirlerinin değerlerini tanıtmak ve onlarda aidiyet duygusu oluşturmak açısından çok önemli. Ayrıca, küçük yaşta tarih bilincinin gelişmesine de katkı sunuyor." dedi.

Öğretmen olarak en büyük mutluluklarının öğrencilerin öğrenirken keyif aldığını görmek olduğunu dile getiren Çetin, bu alanda hem tarih hem doğa hem de yaşam dersi işlediklerini kaydetti.

"Tarihin içinde ders yaptık"

3. sınıfta okuyan öğrencilerden Bınevş Kılınç, bu tarih dersinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Tarihin içinde ders yaptık. Öğretmenimiz kalenin hikayesini anlattı. Taşlara dokundum, geçmişe gitmiş gibi oldum. Kitapta gördüğüm yerleri gerçekte görmek çok güzel. Zerzevan Kalesi'nde ders yapmak unutulmaz bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ertem de tarihi alanda ders işlemenin heyecan ve gurur verici olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Buradaki her taş bize bir şey anlatıyor gibiydi. Rüzgarın sesi, kalenin duvarları, hepsi tarihten bir iz taşıyor. Artık tarih dersi benim için çok daha özel bir ders."

Yeşilay, tarihi kalede öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi

Tarihi Zerzevan Kalesi, Yeşilay Diyarbakır Şubesi tarafından Valilik, Çınar Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Bağımlılıklardan özgürlüğe" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin de adresi oldu.

Çınar Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan 50 öğrencinin katıldığı etkinlikte, "Hepimiz için bağımsız gelecek" yazılı pankart açıldı, öğrencilere Zerzevan Kalesi hakkında bilgiler verildi.

Dicle Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü üyesi 30 gönüllünün yer aldığı etkinlikte, öğrencilerin yüzleri boyandı, çeşitli atölye çalışmaları yapıldı, müzik dinletileri sunuldu, tasarlanan uçurtmalar uçuruldu.

Öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, sağlıklı bir yaşamın önemi anlatıldı.

Etkinlikte öğrenciler hep bir ağızdan "İyi ki varsın Yeşilay" sloganı attı.

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan, bağımlılık konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak için düzenledikleri etkinliklerden birini de Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Öğrenciler, tarihin dönüm noktasında ruhlarını özgür kılmak için uçurtma uçurdular. Binlerce yıllık tarihiyle ayakta kalan Zerzevan Kalesi'nde geçmişin izlerinden geleceğe umut taşımak için buluştuk." diyen Aslan, gerçek özgürlüğün insanın iradesini koruyabildiği ve bağımlılıklardan arınmış bir yaşamla mümkün olacağını vurguladı.

Aslan, şunları kaydetti:

"Kaledeki etkinlikte öğrencilerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor hem de özgürlük mesajlarını gökyüzüne uçuruyorlar. Her bir uçurtma bağımlılıktan kurtuluşun, özgür iradenin ve sağlıklı bir yaşamın sembolü olacaktır. Amacımız, bütün bağımlılık türlerinden uzak durmaları için farkındalık yaratmak. Çocukların yüzüne Filistin bayrakları çizmeye çalıştık. Uçurtmaların gökyüzünde özgürce uçtuğu gibi Filistin'deki çocuklarımızın da özgür bir şekilde yaşama hakkının olması için bu etkinliği gerçekleştirdik."

Öğrencilerden Yakup Özbek ise Zerzevan Kalesi'nde Yeşilayın düzenlediği etkinlikte uçurtma uçurduklarını anlatarak, "Çok güzel bir duygu. Bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgiler verildi. Bu konuda yapmamız gerekenler anlatıldı." dedi.

Ayşegül Kaya da etkinlik sayesinde hem eğlenceli zaman geçirdiklerini hem bilgilendirildiklerini dile getirerek, "İlk kez uçurtma uçurdum, hayalimi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.