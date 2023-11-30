Diyarbakır'da 3 Bin Çocuğa Giyim Desteği Sağlandı

Bağlar Belediyesi tarafından 11 ayda 3 bin 152 çocuğa giyim desteği sağlandı. Ayrıca 73 çocuk ve 23 aileye kışlık ayakkabı, mont, pantolon, kazak ve eşofman takımı dağıtıldı.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi tarafında 11 ayda 3 bin 152 çocuğa giyim desteği sağlandı.

Bağlar Belediyesi tarafından 73 çocuk ve 23 aileye kışlık ayakkabı, mont, pantolon, kazak ve eşofman takımı dağıtıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun görüşlerine yer verilen açıklamada, "Sadece ihtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda belediyemizin mesleki beceri ve eğitim kurslarına katılan ihtiyaç sahibi kursiyerlerimize de bu anlamda katkı sağlıyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. 2023 yılının ocak-kasım döneminde 3 bin 512 çocuğu giydirdik, bin 109 aileye farklı yardım desteklerinde bulunduk" dedi. - DİYARBAKIR