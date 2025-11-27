Diyarbakır'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Z.Y. JASAT tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ?
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel