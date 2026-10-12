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Diyarbakır'da 20 yolculu belediye otobüsü tarlaya girdi, kimse yara almadı

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Diyarbakır'da 20 yolculu belediye otobüsü tarlaya girdi, kimse yara almadı
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Diyarbakır-Ergani kara yolunda sabah saatlerinde 20 yolcusunun bulunduğu belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. İddiaya göre freni boşalan otobüsteki 20 yolcu ile şoförün kazayı yara almadan atlattığı belirtildi, inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da 20 yolcusunun bulunduğu belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren belediye otobüsü, bir süre ilerledikten sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsteki 20 yolcu ile şoförün kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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