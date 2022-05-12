Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; organizatör tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; organizatör tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Selim Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 20 kaçak göçmene sınır dışı; organizatör tutuklandı

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince kırsalda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 18'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 20 kişi, sınır dışı edildi.

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince kırsalda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 18'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 20 kişi, sınır dışı edildi. Göçmenleri getirdiği belirlenen 1 kişi ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmada, kırsal mahallelerin tali yollarından ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 18'i Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 20 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edildi. Göçmenleri getirdiği saptanan organizatör Y.Y. de gözaltına alındı. 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' gereğince para cezası uygulanan Y.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Afganistan, Pakistan, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title