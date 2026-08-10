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Diyarbakır'da Hastane Yakınındaki Anız Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'da Hastane Yakınındaki Anız Yangını Söndürüldü
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Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı ile çevre yolu arasındaki arazide çıkan anız yangını, yakındaki hastanelerin otoparklarındaki araçların kaldırılmasına neden oldu. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'daki 2 hastane yakınındaki arazide çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Necmettin Erbakan Bulvarı ile Diyarbakır Çevre Yolu arasındaki arazide, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın çıkan alanın yakınındaki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetimleri tarafından yapılan anonslarda, otoparklardaki araçların kaldırılması istendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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