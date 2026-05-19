Diyarbakır'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

Diyarbakır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 157 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı yapıldı.

Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarihi Sur ilçesindeki Keçi Burcu önünde bir araya geldi.

Gazi Caddesi güzergahından yürüyüşe geçen kortej, esnaf ve vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Arbane eşliğinde, meşaleler ve 157 metrelik Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, marş söyleyerek Dağkapı Meydanı'na yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun katılımın olduğunu belirtti.

Öztekin, "Sporcularımız ve gençlerimiz burada. 157 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla güzel bir etkinlik oldu. Katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.