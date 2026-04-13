Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 153 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 153 şüpheli yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde gerçekleştirilen çalışma ile asayişin sağlanması hedefleniyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince asayiş ve diğer suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya