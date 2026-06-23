Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 141 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 141 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.