Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 141 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 141 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 141 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 141 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler