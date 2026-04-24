Diyarbakır'da 14 yıl önce 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 14 yıl önce 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da 14 yıl önce 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sevgi Sevil'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Dosyayı inceleyen JASAT ekipleri, olay yerindeki çelişkili ifadeleri inceledi.

Maktulün yanında olduğunu iddia eden tanıkların beyanlarındaki tutarsızlıkları tespit eden ekipler, dijital deliller ve HTS incelemeleri sonucunda aile üyelerinin cinayet delillerini gizlemek amacıyla delil karartması yaptığını ortaya çıkardı.

Atış mesafesinin "uzak" değil "yakın" olduğu belirlendi

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, 2012 yılına ait otopsi raporunu ve görüntü kayıtlarını yeniden inceledi. İlk incelemede "uzak atış" olarak kaydedilen atış mesafesinin, aslında 2-75 santimetre mesafeden yapılan "yakın atış" olduğu adli tıp uzmanları tarafından doğrulandı.

JASAT ekipleri uzun namlulu tüfek ile öldürülen maktulün olay yerinde aile üyeleri tarafından 30 dakika bekletildiğini ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmediğini belirledi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.S, M.S. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı

Şehit çocuğunun isteği sonrası jet hızıyla talimatı verdi

Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Evini ateşe verince gözaltına alındı nezarethanede hayatını kaybetti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor