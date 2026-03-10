Haberler

Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 138 Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen operasyonlarla, çeşitli suçlardan aranan toplam 138 zanlı yakalandı. Yakalananların arasında kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi ciddi suçlar işleyen kişiler de bulunuyor.

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 138 zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 138 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

