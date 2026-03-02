Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, suçların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "gece vakti silah ile yağma", "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 127 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
