Diyarbakır'da farklı kurslara katılan 120 hükümlüye sertifikaları verildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 120 hükümlüye sertifikaları verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'ın desteğiyle Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen "Mesleki Eğitim ve Boş Zaman Yapılandırma Kursları" kapsamında geçen yıl açılan çeşitli kursları başarıyla tamamlayan hükümlüler için sertifika töreni düzenlendi.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Fuaye Alanı'ndaki törende, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel, Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, 120 hükümlüye sertifikalarını verdi.

Programda konuşan Celbek, verilen eğitimlerin, kamu hizmetlerinin ve sosyal destek çalışmalarının yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Benzer faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Celbek, bu anlamda destek veren paydaş kurumlara teşekkür etti.

Törende, eğitimlerde disiplinli ve başarılı çalışmalarından dolayı kurum uzmanlarına da teşekkür belgesi verildi, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.