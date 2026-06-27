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12'nci kattaki pencereye çıkan çocuk kamerada

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Diyarbakır Yenişehir'de bir apartmanın 12. katındaki dairenin penceresine çıkan çocuk, çevredekilerin ailesine haber vermesiyle güvenli şekilde içeri alındı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da bir apartmanın 12'nci katındaki dairenin penceresine çıkan çocuk, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ailesine haber verilmesi üzerine çocuk, güvenli şekilde içeri alındı.

Olay, dün Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın 12'nci katındaki dairenin açık penceresine çıkan çocuk, bir süre pencere önünde durdu. Çevredekilerin aileye haber vermesi üzerine çocuk, yakınları tarafından pencereden alınarak güvenli şekilde içeri alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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