Diyarbakır'da 112 yıllık okul, yapılan protokolle onarılacak

DİYARBAKIR'da Abdülhamit Han döneminde yapılan 112 yıllık Ziya Gökalp İlkokulu, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması amacıyla yapılan protokolle restore edilecek.

Sur ilçesinde Abdülhamit Han döneminde yapılan 112 yıllık Ziya Gökalp İlkokulu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sur Kaymakamlığı arasında yapılan ve denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması amacıyla imzalanan protokolle restore edilecek. Protokolün imza törenine Başsavcı Vekili Özgür Celbek ile Sur İlçe Kaymakamı Hasan Akbulut, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Özcan, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez ile Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar katıldı. Çalışmalar kapsamında okulun boya, badana, peyzaj çalışmalarının yanında, okul bahçesinde anaokulu da yaptırılacak. Törenin ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, "Ceza İnfaz Kurumu sistemimizin son merhalesi olan Denetim Serbestlik Birimi'mizde yükümlü arkadaşlarımız müdürlerimiz ve kurs hocalarımızın koordinesinde peyzaj, boya, badana ve temizlik faaliyetlerini yerine getiriyor. Aynı zamanda yükümlüler de cezalarını bu şekilde infaz etmiş oluyorlar. Hükümlülerin iyilik duyguları, empati duyguları gelişiyor. Topluma entegre olmuş oluyorlar. Aynı zamanda mesleki becerilerini de geliştirmiş oluyorlar. Bu çok değerli, çok kıymetli. Şimdi Sur Kaymakamlığı'mız ile bir protokol imzaladık. Hamdolsun devletimiz çok köklü, çok büyük" dedi.

'BU İŞBİRLİĞİ, KAMU HİZMETİNİ DAHA VERİMLİ KULLANMAMIZI SAĞLAMIŞ OLUYOR'

Kaymakam Hasan Akbulut ise önceliğin okullara verildiğini ifade ederek, "Aslında çok değerli bir protokol. Bu çok kıymetli bizim için. Okullarımız ki olmazsa olmazımız, geleceğimiz gençlerimiz. Malum, onların en rahat en güzel şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim boynumuzun borcu. Aynı zamanda ekonomik durumu kötü olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek de keza aynı şekilde çok önemli. Bu kapsamda listesini de yaptık zaten okullarımızın. Şu an boya ve badana ihtiyacı olanların sayıları belli. Birisi de burası, hem tarihi bir okul. Diyarbakır'da 112 yıllık başka bir okul yok. Abdülhamit döneminde yapılmış bir okul. Çok eski bir okul. O yüzden hem günün anlamı ve önemine binaen burasının olmasını daha da uygun bulduk hem de burayı da boyayacağız. Öncelliğimiz okullar. Tabii diğer kamu kurum, kuruluşlarının da ihtiyaçları olursa boya, badana, küçük tadilatlar vs. onlar olacak. Diğer taraftan da tabii ekonomik durumu kötü olan bizim Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'mız aracılığıyla şu an ilçemizde durumu kötü olan herkesi biliyoruz. Bunlara biz çeşitli şekillerde yardımlarda bulunuyoruz. Kaynakların daha doğru, tasarruf tedbirlerine de uygun bir şekilde, diğer taraftan hükümlülerin topluma kazandırılması amaçlanıyor. Bu çok kıymetli. Birçok amacı var. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Seyfettin EKEN / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı