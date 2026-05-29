Diyarbakır'da yangın çıkan binada dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Kayapınar'da 11 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları tahliye etti, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan 11 katlı binanın 8'inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi.

Ekipler, iki çocuğu kurtardı, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sebebiyle evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangına müdahale anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
