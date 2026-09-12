Diyarbakır'da '1001 Hayır Hizmeti' kapsamında vatandaşlara reyhan şerbeti ve su ikram edildi

Diyarbakır'da "1001 Hayır Hizmeti" kapsamında vatandaşlara reyhan şerbeti ve su ikramında bulunuldu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2 bin kişiye reyhan şerbeti, 2 bin kişiye su dağıtıldı.

Kapıcı Mustafa Dede Vakfı'nın hayır şartı kapsamında önceki gün merkez Sur ilçesindeki, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de 2 bin kişiye reyhan şerbeti, Ateullah Efendi bin Şemsettin Vakfı'nın hayratı kapsamında da dün aynı camide 2 bin kişiye soğuk su ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşattığını belirtti.

Demir, vakıfların hayır şartlarını yerine getirmeye ve vakıf kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA