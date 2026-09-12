Haberler

Diyarbakır'da "1001 Hayır Hizmeti" kapsamında vatandaşlara reyhan şerbeti ve su ikram edildi

Diyarbakır'da '1001 Hayır Hizmeti' kapsamında vatandaşlara reyhan şerbeti ve su ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da "1001 Hayır Hizmeti" kapsamında vatandaşlara reyhan şerbeti ve su ikramında bulunuldu.

Diyarbakır'da "1001 Hayır Hizmeti" kapsamında vatandaşlara reyhan şerbeti ve su ikramında bulunuldu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2 bin kişiye reyhan şerbeti, 2 bin kişiye su dağıtıldı.

Kapıcı Mustafa Dede Vakfı'nın hayır şartı kapsamında önceki gün merkez Sur ilçesindeki, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de 2 bin kişiye reyhan şerbeti, Ateullah Efendi bin Şemsettin Vakfı'nın hayratı kapsamında da dün aynı camide 2 bin kişiye soğuk su ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşattığını belirtti.

Demir, vakıfların hayır şartlarını yerine getirmeye ve vakıf kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti

Milyonların takip ettiği platformdan Kartal'a büyük ayıp
Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler

Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı

Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Şırınga yapıldı
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok