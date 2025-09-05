Diyarbakır'da 1. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi Devam Ediyor

Diyarbakır'da 1. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi (SineMed) etkinliklerle devam etti.

Dicle Üniversitesi'nden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ve SineAkademi iş birliğiyle düzenlenen kongre çalışmaları çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Diyarbakır'ın kültürel dokusunu sanatla buluşturan bu nitelikli organizasyon hem akademik hem de sanatsal içerikleriyle yankı uyandırdı.

Kongre kapsamında hem teorik hem de uygulamalı birçok oturum yer alırken, uluslararası katılımlar da dikkat çekti.

Rusya'dan gönderilen video bildiriler, kongreye küresel bir boyut kazandırdı. Katılımcılar, sinema ve medya alanındaki güncel teorik yaklaşımların yanı sıra uygulamalı atölyelerle de buluşma imkanı buldu.

Bu uygulamalı oturumlardan biri olan ve kongre koordinatörlerinden, aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Bikiç tarafından düzenlenen drone atölyesi, ilgi gördü.

Katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de sahada drone kullanımına dair pratik deneyimler yaşadı.

4 Eylül'de Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen özel film gösterimi ve gala gecesi oldu.

Çok sayıda ödüle sahip olan Prof. Dr. Ceyhan Kandemir'in yazıp yönettiği "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" filmi izleyicilerle buluştu.

Filmin final sahnesinde, yapımcı Cansu Özdenak, filmin adını aldığı ve Cahit Berkay ile hazırladığı "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" şarkısını canlı olarak seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kongrenin başkanlığını yapan DÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe, kongreye gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Akmeşe, şunları kaydetti:

"Kongrenin ilk anından itibaren gördüğü ilgi bizleri çok mutlu etti. Her şeyin bu denli güzel geçmesi, organizasyonun yalnızca bir başlangıç olmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir bir kongreye dönüşeceğinin sinyallerini veriyor. Bu da bizim için çok kıymetli bir ilk adım."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ise bu tarz etkinliklerin, kentin markalaşması ve uluslararası alanda tanınırlığı açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Kongre bugün kapanış oturumuyla sona erecek.